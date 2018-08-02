Британія включила до свого списку санкцій 6 компаній РФ за будівництво Керченського мосту
Список опублікований на сайті уряду Британії
Уряд Великобританії включив до списку санкцій шість російських компаній, які причетні до будівництва Керченського моста. Оновлений список опублікований на сайті британського уряду.
У список увійшли ВАТ "Мостотрест" та ТОВ "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга, АТ "Інститут Гіпростроймост - Санкт-Петербург", АТ "Суднобудівний завод Залив", ТОВ "Стройдгазмонтаж - Міст", вологодське АТ "ВАД".
Нагадаємо, у результаті рішення Ради ЄС про введення санкцій проти шести російських компаній за будівництво Керченського мосту загальна кількість суб'єктів у списку санкцій ЄС зросла до 44. Також у рамках поточного режиму санкцій Євросоюз ввів заборону на в'їзд для 155 осіб і заморозив їх активи.
Україна вітає рішення Ради ЄС про санкції за будівництво Керченського моста. У МЗС підкреслили, що введення санкцій є важливим попередженням для європейських компаній не піти тією ж слизькій доріжці.
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) ініціює застосування санкцій до осіб за участь у незаконному будівництві Керченського моста в окупованому Криму.