Британія вироблятиме дрони-перехоплювачі української розробки

Першим проектом стане новий перехоплювач-дрон для протиповітряної оборони під назвою Project OCTOPUS. Його масове виробництво розпочнеться у Великій Британії, де планують випускати тисячі таких дронів на місяць для передачі Україні.

Ефективна зброя проти атак дронами

Перехоплювачі-дрони значно дешевші за звичайні ракети ППО і довели ефективність проти іранських дронів-камікадзе. Вони здатні швидко перехоплювати ворожі дрони та ракети, знищуючи їх до досягнення цілі.

Нові системи допоможуть Україні відбивати атаки, подібні до останньої нічної атаки Росії на захід України. Тоді частина дронів перетнула повітряний простір Польщі, і НАТО довелося задіяти засоби ППО, йдеться в заяві.

Промислове партнерство Лондона і Києва

Угода стала результатом поглиблення промислового партнерства, про яке прем'єр-міністр Великої Британії оголосив після зустрічі з Володимиром Зеленським влітку. Минулого тижня міністр оборони Джон Гілі відвідав Київ і підписав розширення співпраці, яке передбачає спільні розробки та обмін інтелектуальною власністю.

Це одна з перших подібних угод України із західною країною. Вона відкриває можливості для збільшення оборонного виробництва та перетворення військової промисловості на драйвер економічного зростання.

Нова стратегія оборонної індустрії

Уряд Великої Британії оголосив про сотні мільйонів фунтів нових інвестицій у рамках Стратегії оборонної індустрії. З них 250 млн фунтів підуть на нові контракти з розвитку оборонного сектора, а 182 млн фунтів - на навчання фахівців у п'яти нових технічних коледжах.

Міністр оборони Джон Гілі підкреслить значимість стратегії у виступі на виставці DSEI в Лондоні.

Підтримка України та цитати лідерів

Прем'єр-міністр Кієр Стармер заявив: "Поки Росія продовжує свої жорстокі та безперервні атаки на Україну, підтримка Великої Британії не ослабне. Це нове партнерство - історичний крок, який об'єднує британські та українські розробки для створення передової технології захисту від російської агресії".

"Використовуючи силу нашої оборонної промисловості, ми не тільки допомагаємо Україні захищатися від варварських атак Путіна, а й створюємо робочі місця, стимулюємо зростання і забезпечуємо наше власне майбутнє", - додав він.

Міністр оборони Джон Гілі наголосив: "Через це партнерство з Україною та нову стратегію оборонної індустрії ми прискорюємо роботу нашої оборонної промисловості. Ми працюватимемо у військових темпах, посилюватимемо безпеку та підтримуватимемо робочі місця в Британії".

Масове виробництво і нові інвестиції

Дрон Project OCTOPUS був розроблений українськими інженерами за підтримки британських фахівців. Він уже показав високу ефективність проти дронів Shahed, при цьому коштує менше 10% від ціни цілі, яку знищує.

Цього року Велика Британія виділяє 4,5 млрд фунтів на військову допомогу Україні - це рекордна сума. Програму підготовки українських військових продовжено до 2026 року.

У березні прем'єр-міністр оголосив про контракт на 1,6 млрд фунтів для постачання понад п'яти тисяч ракет ППО Україні, що створило 200 нових робочих місць і підтримало ще 700. Також Лондон інвестує 350 млн фунтів у виробництво дронів, збільшивши поставки для України до 100 тис. у 2025 році.