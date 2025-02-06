Британія вирішила вислати російського дипломата: у чому причина

Як розповів речник МЗС Британії, російського посла Андрія Келіна викликали на зустріч із високопоставленими британським дипломатом, щоб позбавити акредитації російського дипломата.

"Це стало відповіддю на неспровоковане і необґрунтоване рішення Росії позбавити акредитації британського дипломата в Москві в листопаді", - уточнив він.

За словами спікера, Британія не потерпить такого залякування своїх дипломатів, і тому вживає заходів у відповідь.

"Будь-які подальші дії з боку Росії будуть розглядатися як ескалація, і на них буде дано відповідь", - додав він.