Британия решила выслать российского дипломата: в чем причина

Как рассказал спикер МИД Британии, российского посла Андрея Келина вызвали на встречу с высокопоставленными британским дипломатом, чтобы лишить аккредитации российского дипломата.

"Это стало ответом на неспровоцированное и необоснованное решение России лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре", - уточнил он.

По словам спикера, Британия не потерпит подобного запугивания своих дипломатов, и поэтому принимает ответные меры.

"Любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация, и на них будет дан соответствующий ответ", - добавил он.