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Британия решила выслать российского дипломата: в чем причина

Иллюстративное фото: Британия лишила российского дипломата аккредитации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия высылает российского дипломата. Так Лондон ответил на высылку британского дипломата из России в ноябре прошлого года.

Об этом заявил спикер МИД Британии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Как рассказал спикер МИД Британии, российского посла Андрея Келина вызвали на встречу с высокопоставленными британским дипломатом, чтобы лишить аккредитации российского дипломата. 

"Это стало ответом на неспровоцированное и необоснованное решение России лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре", - уточнил он. 

По словам спикера, Британия не потерпит подобного запугивания своих дипломатов, и поэтому принимает ответные меры. 

"Любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация, и на них будет дан соответствующий ответ", - добавил он. 

Высылка британского дипломата

Напомним, 26 ноября прошлого года стало известно, что россияне обвинили одного из британских дипломатов в "разведывательной и подрывной" деятельности, угрожающей национальной безопасности РФ.

Поэтому российские чиновники дали британцу две недели, чтобы он покинул РФ.

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