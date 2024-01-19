Британия испытала новейшее лазерное вооружение DragonFire: в чем его особенность

В Великобритании провели испытания военного лазера "будущего", который поможет повысить точность стрельбы военных и уменьшить зависимость от дорогих боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Британии.

Во время испытаний система осуществляла мощные выстрелы по воздушным силам. Дальность действия DragonFire засекречена, впрочем, она способна поразить любую видимую цель.

"DragonFire использует британскую технологию, которая позволяет доставить лазер высокой мощности на большие расстояния. Необходимая точность эквивалентна попаданию в монету номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния километра", - пишет Минобороны Британии.

Отмечается, что оружие поражает цели со скоростью света и использует интенсивный луч света для того, чтобы прорезать цель насквозь. В частности оно способно нанести еще больший удар в случае попадания боеголовки в цель.

"Его использование в течение 10 секунд по стоимости эквивалентно использованию обычного обогревателя в течение часа. Поэтому он имеет потенциал стать долгосрочной дешевой альтернативой определенным задачам, которые сейчас выполняют ракеты. Стоимость эксплуатации лазера обычно не превышает 10 фунтов стерлингов (12,68 долларов США, - ред.) за выстрел", - добавляет пресс-служба.

Фото: DragonFire (gov.uk)

Отмечается, что армия Британии рассмотрит данную технологию в качестве своих будущих сил и средств противовоздушной обороны.

"Этот тип передового вооружения имеет потенциал революционизировать поле боя, уменьшая зависимость от дорогостоящих боеприпасов, а также снижая риск сопутствующих потерь. Инвестиции с промышленными партнерами в передовые технологии, такие как DragonFire, имеют решающее значение в мире, где царит жесткая конкуренция, помогая нам сохранять преимущество в бою и обеспечивать безопасность нации", - заявил министр обороны Грант Шаппс.