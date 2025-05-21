UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Британія викрила кібератаку РФ на компанії, пов’язані з допомогою Україні

Фото: Британія викрила кібератаку РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Британія та союзники викрили масштабну кібератаку російської розвідки, спрямовану проти західних компаній, які підтримують Україну. Постраждали організації у сфері логістики, технологій, оборони та гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр кібербезпеки Великої Британії.

"Викрито зловмисну кібер-кампанію російської розвідки, спрямовану на організації, в тому числі ті, що беруть участь у наданні іноземної допомоги Україні", - заявили в центрі.

За даними Британії, зловмисна діяльність підрозділу ГРУ 26165 містить:

  •  підбір облікових даних,
  • фішинг та використання дозволів до поштових скриньок Microsoft Exchange,
  • націленість на підключені до Інтернету камери на українських прикордонних пунктах пропуску та поблизу військових об'єктів.

Національний центр кібербезпеки при Королівському митному управлінні Британії закликав британські організації ознайомитися з цією загрозою і вжити негайних заходів для свого захисту.

За даними центру, дані атаки відбуваються в той час, коли Великобританія продовжує посилювати тиск на російського диктатора Володимира Путіна, оскільки Росія продовжує своє вторгнення в Україну.

Як вже відомо, атаки РФ були спрямовані проти організацій, залучених до:

  • координації,
  • транспортування і надання підтримки Україні,
  • проти оборонних, ІТ-послуг,
  • морського флоту,
  • аеропортів,
  • портів і систем управління повітряним рухом у багатьох країнах - членах НАТО.

Вплив Росії на світ

Раніше цього місяця стало відомо, що Євросоюз може створити нову незалежну агенцію для протидії російській дезінформації та втручанню у вибори. Як заявив шведський депутат Європарламенту Томас Тобе, це має бути незалежний центр для швидкого реагування інформаційні атаки Кремля.

Крім того, минулого року у польському виданні РАР двічі було опубліковано новину про нібито початок проведення "часткової мобілізації для відправлення військ до України".

ЗМІ та влада країни заявили, що це була кібератака з боку Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяКібератака