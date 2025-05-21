Британия разоблачила кибератаку РФ на компании, связанные с помощью Украине

"Разоблачена злонамеренная кибер-кампания российской разведки, направленная на организации, в том числе участвующие в предоставлении иностранной помощи Украине", - заявили в центре.

По данным Британии, злонамеренная деятельность подразделения ГРУ 26165 включает:

подбор учетных данных,

фишинг и использование разрешений к почтовым ящикам Microsoft Exchange,

нацеленность на подключенные к Интернету камеры на украинских пограничных пунктах пропуска и вблизи военных объектов.

Национальный центр кибербезопасности при Королевском таможенном управлении Великобритании призвал британские организации ознакомиться с этой угрозой и принять немедленные меры для своей защиты.

По данным центра, данные атаки происходят в то время, когда Великобритания продолжает усиливать давление на российского диктатора Владимира Путина, поскольку Россия продолжает свое вторжение в Украину.

Как уже известно, атаки РФ были направлены против организаций, вовлеченных в: