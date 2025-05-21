Британия разоблачила кибератаку РФ на компании, связанные с помощью Украине

Великобритания и союзники разоблачили масштабную кибератаку российской разведки, направленную против западных компаний, которые поддерживают Украину. Пострадали организации в сфере логистики, технологий, обороны и гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности Великобритании.
"Разоблачена злонамеренная кибер-кампания российской разведки, направленная на организации, в том числе участвующие в предоставлении иностранной помощи Украине", - заявили в центре.
По данным Британии, злонамеренная деятельность подразделения ГРУ 26165 включает:
Национальный центр кибербезопасности при Королевском таможенном управлении Великобритании призвал британские организации ознакомиться с этой угрозой и принять немедленные меры для своей защиты.
По данным центра, данные атаки происходят в то время, когда Великобритания продолжает усиливать давление на российского диктатора Владимира Путина, поскольку Россия продолжает свое вторжение в Украину.
Как уже известно, атаки РФ были направлены против организаций, вовлеченных в:
Ранее в этом месяце стало известно, что Евросоюз может создать новое независимое агентство для противодействия российской дезинформации и вмешательству в выборы. Как заявил шведский депутат Европарламента Томас Тобе, это должен быть независимый центр для быстрого реагирования на информационные атаки Кремля.
Кроме того, в прошлом году в польском издании РАР дважды была опубликована новость о якобы начале проведения "частичной мобилизации для отправки войск в Украину".
СМИ и власти страны заявили, что это была кибератака со стороны России.
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