Британія відреагувала на події в Судані: військові дії не вирішать цю ситуацію

"Насильство, яке триває в Судані, має припинитися негайно", - заявив глава британського МЗС.

За його словами, керівництво Судану має зробити все можливе, щоб стримати свої війська та деескалацію та щоб запобігти подальшому кровопролиттю.

"Військові дії не вирішать цю ситуацію", - наголосив Клеверлі.

Нагадаємо, сьогодні в столиці Судану й низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

США вже відреагували на бойові дії у Судані та навіть закликали сторони припинити насильство.

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