Британия отреагировала на события в Судане: военные действия не разрешат эту ситуацию

"Насилие, продолжающееся в Судане, должно прекратиться немедленно", - заявил глава британского МИД.

По его словам, руководство Судана должно сделать все возможное, чтобы сдержать свои войска и деэскалацию и чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие.

"Военные действия не разрешат эту ситуацию", - подчеркнул Клеверли.

Напомним, сегодня в столице Судана и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.

США уже отреагировали на боевые действия в Судане и даже призвали стороны приостановить насилие.

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