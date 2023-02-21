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Могли зробити більше. Трасс закликала Британію передати Україні винищувачі

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Вівторок 21 лютого 2023 14:23
Могли зробити більше. Трасс закликала Британію передати Україні винищувачі Фото: Ліз Трасс, колишній прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Колишня прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс вважає, що її країна могла зробити більше для того, аби протистояти Росії ще до її вторгнення на територію України. Закликала передати ЗСУ винищувачі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Під час виступу у Платі громад, Трасс закликала парламентарів не зволікати з військовою допомогою Україні.

"Ми були самовдоволені свободою та демократією після холодної війни. Нам сказали, що це кінець історії, що свобода та демократія гарантовані, і що ми можемо продовжувати жити своїм життям, не турбуючись про те, що може статися", - заявила Трасс.

Колишня прем'єрка заявила, що Британія повинна зробити усе можливе, аби Україна якнайшвидше виграла війну, зокрема передати українським воїнам винищувачі.

На думку Трасс, російський диктатор Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення через те, що не вірив у протидію з боку Заходу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, Італія поки не порушувала питання щодо передачі Україні винищувачів. Водночас такий крок малоймовірний.

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