Британія відправить військовий корабель до Гаяни на тлі претензій з боку Венесуели

Наміри відправити корабель

Наразі корабель

Президент Венесуели Ніколас Мадуро згадав цьогоріч про давній територіальний конфлікт з Гаяною. Венесуела претендує на майже 70% території сусідньої країни, яка багата на нафту та інші цінні ресурси.

Венесуела стверджує, що ця територія відійшла їй після здобуття незалежності від Іспанії, а Гаяна вважає, що вона була частиною Британської Гвіани, яка згодом стала незалежною Гаяною.

На початку грудня Мадуро провів у Венесуелі референдум про анексію частини Гаяни. Вже через кілька днів після референдуму Мадуро оголосив про анексію території Гаяни та представив нову карту країни на телебаченні, з включеним до неї спірним регіоном.

В середині грудня Мадуро повідомив, що домовився з лідером Гаяни мирно вирішити суперечку та продовжувати переговори. Обидві сторони заявили, що не будуть використовувати силу.

Головне про конфлікт Венесуели з Гаяною і чим він може зашкодити Україні - в матеріалі РБК-Україна.