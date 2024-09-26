Британія відправить Україні партію САУ AS90, частину вже доставлено

Як розповіли у відомстві, загалом планується доставити 16 одиниць САУ, 10 з яких вже доставлено, а ще шість будуть доставлені найближчими тижнями. У Міноборони Британії зауважили, що артилерія відіграє життєво важливу роль у забезпеченні прикриття українських військ та знищенні ключових російських цілей.

Окрім цього Британія та Україна створять спільний підрозділ Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ України на чолі з Міністром закордонних справ Девідом Леммі та Міністром оборони Джоном Гілі, який об'єднає експертний потенціал та допоможе впровадити новий загальнодержавний підхід до України.

Що відомо про САУ AS90

САУ AS90 (англ. AS-90), також відома як AS90 Braveheart, є самохідною артилерійською установкою, розробленою і виготовленою у Великій Британії. Вона була створена компанією Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL) у 1980-х роках і прийнята на озброєння британської армії в 1993 році.

Основні характеристики:

калібр: 155 мм;

155 мм; довжина ствола: 39 калібрів (пізніші версії оснащені стволом 52 калібру для збільшення дальності стрільби);

39 калібрів (пізніші версії оснащені стволом 52 калібру для збільшення дальності стрільби); маса: близько 45 тонн;

близько 45 тонн; дальність стрільби: до 24,7 км зі стандартними боєприпасами та до 30 км зі спеціальними снарядами;

до 24,7 км зі стандартними боєприпасами та до 30 км зі спеціальними снарядами; система управління вогнем: цифрова система управління вогнем, яка дозволяє швидко відкривати вогонь і оперативно змінювати позицію.

AS90 має сучасну броню, що забезпечує захист екіпажу від осколків та стрілецької зброї. Вона обладнана системою автоматичного заряджання, яка значно підвищує скорострільність, а також має можливість використання різноманітних видів боєприпасів, включаючи касетні, бронебійні та інші.

Після початку повномасштабної війни в Україні, AS90 потрапила до переліку озброєння, яке було передано або пропонується для передачі Україні для захисту від російської агресії.