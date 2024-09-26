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Британия отправит Украине партию САУ AS90, часть уже доставлена

Фото: министр обороны Великобритании Джон Гили (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Великобритания передаст Украине САУ AS90 общим количеством в 16 единиц. Часть самоходных установок уже была доставлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Как рассказали в ведомстве, всего планируется доставить 16 единиц САУ, 10 из которых уже доставлены, а еще шесть будут доставлены в ближайшие недели. В Минобороны Великобритании отметили, что артиллерия играет жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей.

Кроме того, Британия и Украина создадут совместное подразделение Министерства обороны и Министерства иностранных дел Украины во главе с Министром иностранных дел Дэвидом Лемми и Министром обороны Джоном Гили, который объединит экспертный потенциал и поможет внедрить новый общегосударственный подход к Украине.

Что известно о САУ AS90

САУ AS90 (англ. AS-90 ), также известная как AS90 Braveheart , является самоходной артиллерийской установкой, разработанной и изготовленной в Великобритании. Она была создана компанией Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL) в 1980-х годах и была принята на вооружение британской армии в 1993 году.

Основные характеристики:

  • калибр: 155 мм;
  • длина ствола: 39 калибров (поздние версии оснащены стволом 52 калибра для увеличения дальности стрельбы);
  • масса: около 45 тонн;
  • дальность стрельбы: до 24,7 км со стандартными боеприпасами и до 30 км со специальными снарядами;
  • Система управления огнем: цифровая система управления огнем, позволяющая быстро открывать огонь и оперативно менять позицию.

AS90 имеет современную броню, обеспечивающую защиту экипажа от осколков и стрелкового оружия.

После начала полномасштабной войны в Украине AS90 попала в перечень вооружения, которое было передано или предлагается для передачи Украине для защиты от российской агрессии.

 

 

Помощь Украине от Британии

Напомним, 7 июля Великобритания объявила о военной помощи Украине. В пакет вошли высокоточные ракеты Brimstone, боеприпасы и артиллерийские пушки.

Также Украина и Британия заключили соглашение о развитии оборонных возможностей . Она предусматривает поставку, ремонт и производство оружия.

А 11 сентября Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи. Его стоимость составляет более 780 млн. долларов.

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