Британия отправит Украине партию САУ AS90, часть уже доставлена

Великобритания передаст Украине САУ AS90 общим количеством в 16 единиц. Часть самоходных установок уже была доставлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
Как рассказали в ведомстве, всего планируется доставить 16 единиц САУ, 10 из которых уже доставлены, а еще шесть будут доставлены в ближайшие недели. В Минобороны Великобритании отметили, что артиллерия играет жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей.
Кроме того, Британия и Украина создадут совместное подразделение Министерства обороны и Министерства иностранных дел Украины во главе с Министром иностранных дел Дэвидом Лемми и Министром обороны Джоном Гили, который объединит экспертный потенциал и поможет внедрить новый общегосударственный подход к Украине.
САУ AS90 (англ. AS-90 ), также известная как AS90 Braveheart , является самоходной артиллерийской установкой, разработанной и изготовленной в Великобритании. Она была создана компанией Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL) в 1980-х годах и была принята на вооружение британской армии в 1993 году.
AS90 имеет современную броню, обеспечивающую защиту экипажа от осколков и стрелкового оружия.
После начала полномасштабной войны в Украине AS90 попала в перечень вооружения, которое было передано или предлагается для передачи Украине для защиты от российской агрессии.
Напомним, 7 июля Великобритания объявила о военной помощи Украине. В пакет вошли высокоточные ракеты Brimstone, боеприпасы и артиллерийские пушки.
Также Украина и Британия заключили соглашение о развитии оборонных возможностей . Она предусматривает поставку, ремонт и производство оружия.
А 11 сентября Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи. Его стоимость составляет более 780 млн. долларов.
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