Британия отправит Украине партию САУ AS90, часть уже доставлена

Как рассказали в ведомстве, всего планируется доставить 16 единиц САУ, 10 из которых уже доставлены, а еще шесть будут доставлены в ближайшие недели. В Минобороны Великобритании отметили, что артиллерия играет жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей.

Кроме того, Британия и Украина создадут совместное подразделение Министерства обороны и Министерства иностранных дел Украины во главе с Министром иностранных дел Дэвидом Лемми и Министром обороны Джоном Гили, который объединит экспертный потенциал и поможет внедрить новый общегосударственный подход к Украине.

Что известно о САУ AS90

САУ AS90 (англ. AS-90 ), также известная как AS90 Braveheart , является самоходной артиллерийской установкой, разработанной и изготовленной в Великобритании. Она была создана компанией Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL) в 1980-х годах и была принята на вооружение британской армии в 1993 году.

Основные характеристики:

калибр: 155 мм;

155 мм; длина ствола: 39 калибров (поздние версии оснащены стволом 52 калибра для увеличения дальности стрельбы);

39 калибров (поздние версии оснащены стволом 52 калибра для увеличения дальности стрельбы); масса: около 45 тонн;

около 45 тонн; дальность стрельбы: до 24,7 км со стандартными боеприпасами и до 30 км со специальными снарядами;

до 24,7 км со стандартными боеприпасами и до 30 км со специальными снарядами; Система управления огнем: цифровая система управления огнем, позволяющая быстро открывать огонь и оперативно менять позицию.

AS90 имеет современную броню, обеспечивающую защиту экипажа от осколков и стрелкового оружия.

После начала полномасштабной войны в Украине AS90 попала в перечень вооружения, которое было передано или предлагается для передачи Украине для защиты от российской агрессии.