Британія відповіла на погрози Кремля через дрони для України

Британія відповіла на погрози РФ

У Міністерстві оборони Великобританії наголосили, що країна залишається на боці України та продовжить забезпечувати її необхідними засобами для протидії російському вторгненню.

"Великобританія стоїть пліч-о-пліч з Україною і має намір забезпечити її обладнанням, необхідним для захисту від незаконного вторгнення Путіна", - заявили в британському оборонному відомстві.

Там також наголосили, що Москва не повинна сумніватися у рішучості британського уряду протистояти російській агресії не лише в Україні, а й щодо Великобританії та її союзників.

Що спричинило заяву Москви

Напередодні посольство Росії в Лондоні пригрозило Великій Британії "наслідками" після повідомлень про використання Україною британських безпілотників для ударів по цілях на території РФ.

За даними Sunday Times, українські військові застосовували БПЛА, зроблені двома британськими компаніями, у рамках кампанії дальніх ударів по Росії.

Таким чином, Лондон підтвердив готовність продовжувати військову підтримку України, незважаючи на публічні загрози з боку Росії.