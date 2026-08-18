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Британія відповіла на погрози Кремля через дрони для України

10:29 18.08.2026 Вт
2 хв
Лондон дав Москві чітку відповідь
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: ЗСУ (Генштаб)

Великобританія не має наміру скорочувати військову підтримку України після нових загроз із боку Росії. У Лондоні заявили, що продовжуватимуть постачати Києву озброєння та обладнання, необхідне для захисту від російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Independent.

Британія відповіла на погрози РФ

У Міністерстві оборони Великобританії наголосили, що країна залишається на боці України та продовжить забезпечувати її необхідними засобами для протидії російському вторгненню.

"Великобританія стоїть пліч-о-пліч з Україною і має намір забезпечити її обладнанням, необхідним для захисту від незаконного вторгнення Путіна", - заявили в британському оборонному відомстві.

Там також наголосили, що Москва не повинна сумніватися у рішучості британського уряду протистояти російській агресії не лише в Україні, а й щодо Великобританії та її союзників.

Що спричинило заяву Москви

Напередодні посольство Росії в Лондоні пригрозило Великій Британії "наслідками" після повідомлень про використання Україною британських безпілотників для ударів по цілях на території РФ.

За даними Sunday Times, українські військові застосовували БПЛА, зроблені двома британськими компаніями, у рамках кампанії дальніх ударів по Росії.

Таким чином, Лондон підтвердив готовність продовжувати військову підтримку України, незважаючи на публічні загрози з боку Росії.

Нагадуємо, що Україна вперше використала британські ударні безпілотники для завдання ударів у глибині території Росії. За даними, ці системи вже близько півроку застосовуються українськими силами для атак на нафтопереробні підприємства та інші об'єкти в РФ.

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