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Британия ответила на угрозы Кремля из-за дронов для Украины

10:29 18.08.2026 Вт
2 мин
Лондон дал Москве четкий ответ
aimg Анастасия Никончук
Иллюстраивное фото: ВСУ (Генштаб)

Великобритания не намерена сокращать военную поддержку Украины после новых угроз со стороны России. В Лондоне заявили, что продолжат поставлять Киеву вооружение и оборудование, необходимое для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Independent.

Британия ответила на угрозы РФ

В Министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что страна остается на стороне Украины и продолжит обеспечивать ее необходимыми средствами для противодействия российскому вторжению.

"Великобритания стоит плечом к плечу с Украиной и намерена обеспечить ее оборудованием, необходимым для защиты от незаконного вторжения Путина", – заявили в британском оборонном ведомстве.

Там также подчеркнули, что Москва не должна сомневаться в решимости британского правительства противостоять российской агрессии не только в Украине, но и в отношении Великобритании и ее союзников.

Что стало причиной заявления Москвы

Накануне посольство России в Лондоне пригрозило Великобритании "последствиями" после сообщений об использовании Украиной британских беспилотников для ударов по целям на территории РФ.

По данным Sunday Times, украинские военные применяли БПЛА, произведенные двумя британскими компаниями, в рамках кампании дальних ударов по России.

Таким образом, Лондон подтвердил готовность продолжать военную поддержку Украины несмотря на публичные угрозы со стороны России.

Напоминаем, что Украина впервые использовала британские ударные беспилотники для нанесения ударов в глубине территории России. По имеющимся данным, эти системы уже около полугода применяются украинскими силами для атак на нефтеперерабатывающие предприятия и другие объекты в РФ.

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