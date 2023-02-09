UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія відмовиться надавати Україні винищувачі, якщо це загрожуватиме її безпеці

Фото: Британія відмовиться надавати Україні винищувачі, якщо це загрожуватиме її безпеці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Британія враховуватиме потенційні ескалаційні ризики під час розгляду можливості передачі Україні винищувачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Речник прем'єр-міністра Британії заявив, що його країна поки що не приймала жодних рішень щодо передачі літаків.

"По-перше, ми ще не прийняли рішення щодо надання Великобританією літаків, ми зараз проводимо навчання. Великобританія перебуває в процесі надання танків "Челленджер", і ми також надали засоби більшої дальності. Ми приймаємо ці рішення обережно і робимо це вдумливо. Ми усвідомлюємо потенційні ризики ескалації", - заявив речник.

Також він зауважив, що Британія переконана у тому, що її підхід допомоги Україні є найкращим та найшвидшим способом завершити війну.

"Великобританія має значну кількість винищувачів "Тайфун" і F-35. Звичайно, ми ніколи не зробимо нічого, що може поставити під загрозу безпеку Великої Британії", - заявив речник та додав, що для відправки "Тайфунів" потрібен дозвіл Італії, Іспанії і Німеччини, а F-35 - США.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав країну надати Україні винищувачі й танки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяВійна в Україні