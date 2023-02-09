Британия откажется предоставлять Украине истребители, если это будет угрожать ее безопасности

Представитель премьер-министра Великобритании заявил, что его страна пока не принимала никаких решений о передаче самолетов.

"Во-первых, мы еще не приняли решение о предоставлении Великобританией самолетов, мы сейчас проводим учения. Великобритания находится в процессе предоставления танков "Челленджер", и мы также предоставили средства большей дальности. Мы принимаем эти решения осторожно и делаем это вдумчиво. Мы осознаем потенциальные риски эскалации", - заявил спикер.

Также он отметил, что Великобритания убеждена в том, что ее подход помощи Украине является лучшим и самым быстрым способом завершить войну.

"Великобритания имеет значительное количество истребителей "Тайфун" и F-35. Конечно, мы никогда не сделаем ничего, что может поставить под угрозу безопасность Великобритании", - заявил представитель и добавил, что для отправки "Тайфунов" нужно разрешение Италии, Испании и Германии, а F-35 - США.