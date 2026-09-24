Британія відмовилась знімати санкції з Усманова і Фрідмана, - Bloomberg

Британія не підтримує рішення ЄС щодо скасування санкцій проти російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана і не збирається знімати з них обмеження.
Про це заявив прем’єр-міністр Британії Енді Бернем під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Переговори між очільником британського уряду та українським президентом відбулися на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. За даними джерел видання, Бернем чітко дав зрозуміти, що Лондон не наслідуватиме приклад Брюсселя.
Британський прем'єр підкреслив, що міжнародні партнери України мають і надалі зберігати жорсткі санкції. Це необхідно для того, щоб підтримувати економічний тиск на Росію та змусити її припинити війну.
Журналісти зазначають, що така критика демонструє рідкісний розкол у позиціях Британії та Євросоюзу щодо санкцій проти РФ. Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році союзники переважно діяли повністю узгоджено.
В офіційному звіті Даунінг-стріт за підсумками зустрічі Бернема та Зеленського рішення ЄС безпосередньо не згадувалося.
Водночас у документі наголошувалося, що політики обговорили необхідність продовження та посилення санкційного тиску на Кремль, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.
Нагадаємо, ЄС після довгих перемовин подовжив санкції проти Росії, причому одразу на три роки. Водночас зі списку антиросійських санкцій виключили Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.
Зазначимо, Euronews повідомило, що всі країни ЄС вже усвідомили, що припустилися серйозної помилки, коли скасували санкції проти двох російських олігархів.