Британия отказалась снимать санкции с Усманова и Фридмана, - Bloomberg

Переговоры между главой британского правительства и украинским президентом прошли на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По данным источников издания, Бернем четко дал понять, что Лондон не будет следовать примеру Брюсселя.

Британский премьер подчеркнул, что международные партнеры Украины должны и дальше сохранять жесткие санкции. Это необходимо для того, чтобы поддерживать экономическое давление на Россию и вынудить ее прекратить войну.

Журналисты отмечают, что такая критика демонстрирует редкий раскол в позициях Британии и Евросоюза по санкциям против РФ. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году союзники преимущественно действовали полностью согласованно.

В официальном отчете Даунинг-стрит по итогам встречи Бернема и Зеленского решения ЕС напрямую не упоминалось.

В то же время, в документе отмечалось, что политики обсудили необходимость продолжения и усиления санкционного давления на Кремль, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.