Британія відмовила Україні у застосуванні ракет Storm Shadow для ударів по Курській області, - ЗМІ

Уряд Великої Британії не дав Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow для нанесення ударів по Курській області. Незважаючи на зусилля президента Володимира Зеленського зняти обмеження на використання цих боєприпасів, позиція Лондона залишається незмінною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

"Жодних змін не відбулося", - сказало джерело в уряді.

Ракети Storm Shadow з дальністю дії близько 250 кілометрів могли б дозволити українській армії атакувати аеродроми і логістичні центри, які Росія використовує для зміцнення своїх позицій у Курській області. Однак Лондон продовжує відмовляти Києву в дозволі на їх використання.

Минулого місяця під час візиту до Великої Британії Зеленський лобіював сера Кіра Стармера, щоб той підтримав зняття обмежень.

Колишній командир британських танкових військ Гаміш де Бреттон-Гордон зазначив, що Storm Shadow здатні вразити "залізничні вузли і ключові дороги, що ведуть до Курська, а також будь-які аеродроми в радіусі 100 миль".

Він також додав, що дозвіл на використання цих ракет показав би рішучість Заходу в підтримці України.

Однак позиція щодо використання ракет залежить не тільки від Великої Британії, оскільки Storm Shadow виробляються спільно з Францією. Таким чином, Париж також має право голосу щодо умов їх застосування.

Крім того, Україна звернулася до США з проханням дозволити використання ракет дальнього радіусу дії Atacms для наступу на Курську область, але поки що отримала відмову.