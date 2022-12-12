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Британія "відкрита" для надання Україні зброї більшої дальності, - Воллес

Фото: міністр оборони Великої Британії Бен Воллес (twitter.com/transitionlouth)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що буде відкритим щодо постачання Україні систем озброєнь більшої дальності, якщо Росія продовжуватиме обстрілювати цивільні райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляє видання, під час виступу в парламенті Борис Джонсон запитав Воллеса про можливе постачання Києву ракетних систем більшої дальності для знищення або пошкодження місць запуску російських безпілотників.

"Я постійно переглядаю системи озброєння, які ми можемо надати", - сказав Воллес.

Також він додав, що буде відкритим щодо постачання Україні систем озброєнь більшої дальності, якщо продовжуватимуться обстріли цивільних районів військами РФ.

"Ми також маємо на озброєнні потенційні системи озброєнь, які є більш дальнобійними, і якщо росіяни продовжуватимуть обстрілювати цивільні райони і намагатимуться порушити Женевські конвенції, то я буду відкритим для того, щоб побачити, що ми будемо робити далі", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Борис Джонсон закликав передати Україні необхідну зброю, аби закінчити війну у 2023 році.

Також раніше ми писали, що Росія продовжує виготовляти високоточні ракети під час ведення повномасштабної війни проти України. За місяць країна-агресор виробляє близько 40 нових ракет.

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