Британия "открыта" для предоставления Украине оружия большей дальности, - Уоллес

Как сообщает издание, во время выступления в парламенте Борис Джонсон спросил Уоллеса о возможной поставке Киеву ракетных систем большей дальности для уничтожения или повреждения мест запуска российских беспилотников.

"Я постоянно пересматриваю системы вооружения, которые мы можем предоставить", - сказал Уоллес.

Также он добавил, что будет открыт относительно поставок Украине систем вооружений большей дальности, если будут продолжаться обстрелы гражданских районов войсками РФ.

"Мы также имеем на вооружении потенциальные системы вооружений, которые более дальнобойны, и если россияне будут продолжать обстреливать гражданские районы и будут пытаться нарушить Женевские конвенции, то я буду открытым для того, чтобы увидеть, что мы будем делать дальше", - сказал министр.