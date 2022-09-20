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Британія виділить Україні понад 2,6 млрд доларів військової допомоги, - FT

Фото: прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Великобританія планує виділити щонайменше 2, 63 млрд доларів на військову допомогу Україні в 2023 році. З такою заявою цього тижня виступить прем’єр-міністр країни Ліз Трасс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс цього тижня планує повідомити світовим лідерам, що Лондон наступного року виділить принаймні 2,63 мільярда доларів у вигляді військової допомоги Україні", - пише видання.

Нагадаємо, що Велика Британія в День незалежності України оголосила про новий пакет військової допомоги нашій країні на понад 63 млн доларів.

Додамо, нещодавно стало відомо, що Британія передасть Україні 120 машин для перевезення спецтехніки.

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ВеликобританіяВійськова допомога