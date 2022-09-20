RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия выделит Украине более 2,6 млрд долларов военной помощи, - FT

Фото: премьер-министр Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Великобритания планирует выделить не менее 2,63 млрд долларов на военную помощь Украине в 2023 году. С таким заявлением на этой неделе выступит премьер-министр страны Лиз Трасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на этой неделе планирует сообщить мировым лидерам, что Лондон в следующем году выделит как минимум 2,63 миллиарда долларов в виде военной помощи Украине", - пишет издание.

Напомним, что Великобритания в День независимости Украины объявила о новом пакете военной помощи нашей стране более чем на 63 млн долларов.

Добавим, недавно стало известно, что Британия передаст Украине 120 машин для перевозки спецтехники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВоенная помощь