Британия выделит Украине более 2,6 млрд долларов военной помощи, - FT

"Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на этой неделе планирует сообщить мировым лидерам, что Лондон в следующем году выделит как минимум 2,63 миллиарда долларов в виде военной помощи Украине", - пишет издание.

Напомним, что Великобритания в День независимости Украины объявила о новом пакете военной помощи нашей стране более чем на 63 млн долларов.

Добавим, недавно стало известно, что Британия передаст Украине 120 машин для перевозки спецтехники.

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