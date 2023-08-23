ua en ru
Ср, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія виділяє Україні 245 млн доларів на закупівлю ядерного палива

Середа 23 серпня 2023 07:24
UA EN RU
Британія виділяє Україні 245 млн доларів на закупівлю ядерного палива Фото: Грант Шеппс, міністр енергетики Великої Британії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Уряд Великої Британії виступить гарантом для України щодо угоди про експортне фінансування на суму 192 мільйони фунтів стерлінгів (245 мільйонів доларів) для закупівлі ядерного палива у низки виробників, включаючи британські компанії.

Про це заявив міністр енергетики Великобританії Грант Шеппс, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час свого візиту до Києва британський міністр зазначив, що енергетична система України отримала серйозні пошкодження внаслідок масованих російських атак минулої зими.

Таким чином, додав він, енергосистема стала більш залежною від атомних електростанцій, що старіють, які до повномасштабної війни забезпечували близько половини електроенергії України.

"Ця гарантія, яку ми надамо, покликана допомогти Україні гарантувати, що... їхнє ядерне паливо не надходитиме через Росію в майбутньому... Ці гроші гарантуватимуть, що вони надійдуть із набагато надійніших джерел", - заявив Шеппс.

За словами голови Міненерго Британії, одним із таких джерел буде частково британський консорціум з ядерного палива Urenco.

Нагадаємо, що наразі Україна контролює 3 із 4 діючих атомних електростанцій. Четверта - Запорізька АЕС, була захоплена російськими окупантами у березні 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Економіка України енергетики
NEWS
Кримська платформа. Що на порядку третього саміту з деокупації
Кримська платформа. Що на порядку третього саміту з деокупації
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам