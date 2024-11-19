Британія виділила близько 9,5 млн доларів на дрони для України

"Сьогодні уряд оголошує про подальшу військову підтримку у розмірі 7,5 млн фунтів стерлінгів на нові ударні та розвідувальні безпілотники, які будуть інвестовані через коаліцію безпілотників, яку очолює Велика Британія та Латвія", - сказано в повідомленні уряду.

У відомстві уточнили, що кошти на дрони для України виділили із щорічного фонду фінансування у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів (понад 3,8 млрд доларів).

При цьому уряд наголошує, що коаліція безпілотників отримає ще 16 млн фунтів стерлінгів (понад 20 млн доларів). Зокрема, гроші виділили:

Німеччина (10 млн фунтів або 12 млн 700 тисяч доларів);

Канада (3 млн фунтів або 3 млн 800 тисяч доларів);

Люксембург (3 млн фунтів або 3 млн. 800 тисяч доларів).

Таким чином, всього фонд коаліції дронів складе 67 млн фунтів (понад 85 млн доларів), включаючи 15 млн фунтів від Великої Британії (понад 19 млн доларів).