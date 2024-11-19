Британия выделила около 9,5 млн долларов на дроны для Украины

"Сегодня правительство объявляет о дальнейшей военной поддержке в размере 7,5 млн фунтов стерлингов на новые ударные и разведывательные беспилотники, которые будут инвестированы через коалицию беспилотников, возглавляемую Великобританией и Латвией", - сказано в сообщении правительства.

В ведомстве уточнили, что средства на дроны для Украины выделили из ежегодного фонда финансирования в размере 3 млрд фунтов стерлингов (более 3,8 млрд долларов).

При этом правительство подчеркивает, что коалиция беспилотников получит еще 16 млн фунтов стерлингов (более 20 млн долларов). В частности, деньги выделили:

Германия (10 млн фунтов или 12 млн 700 тысяч долларов);

Канада (3 млн фунтов или 3 млн 800 тысяч долларов);

Люксембург (3 млн фунтов или 3 млн 800 тысяч долларов).

Таким образом, всего фонд коалиции дронов составит 67 млн фунтов (более 85 млн долларов), включая 15 млн фунтов от Великобритании (более 19 млн долларов).