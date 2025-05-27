Британія веде переговори з США щодо зниження 10% мит

Як зазначає видання, хоча цього місяця прем'єр-міністр Британії Кір Стармер досяг домовленості з Трампом про зниження 25% тарифів на автомобілі, сталь та алюміній, базові 10% мита залишилися без змін.

Посол Британії в США Пітер Мандельсон зазначив, що обидві сторони домовилися розглянути ці взаємні тарифи та працюють над їх зниженням.

Він також підкреслив, що поточна угода може стати основою для майбутнього технологічного партнерства між країнами. У рамках переговорів розглядаються не лише тарифні, але й нетарифні бар'єри.

Мандельсон додав, що розуміє розчарування президента Трампа, зважаючи на свій досвід як колишнього єврокомісара з торгівлі.

Міністр торгівлі Британії Джонатан Рейнольдс заявив, що під час укладання угоди податок на цифрові послуги не обговорювався. Проте, за словами джерела, знайомого з переговорами, "все на столі", що може свідчити про можливі зміни в майбутньому.