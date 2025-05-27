Британия ведет переговоры с США по снижению 10% пошлин

Как отмечает издание, хотя в этом месяце премьер-министр Британии Кир Стармер достиг договоренности с Трампом о снижении 25% тарифов на автомобили, сталь и алюминий, базовые 10% пошлины остались без изменений.

Посол Британии в США Питер Мандельсон отметил, что обе стороны договорились рассмотреть эти взаимные тарифы и работают над их снижением.

Он также подчеркнул, что текущее соглашение может стать основой для будущего технологического партнерства между странами. В рамках переговоров рассматриваются не только тарифные, но и нетарифные барьеры.

Мандельсон добавил, что понимает разочарование президента Трампа, учитывая свой опыт как бывшего еврокомиссара по торговле.

Министр торговли Британии Джонатан Рейнольдс заявил, что при заключении соглашения налог на цифровые услуги не обсуждался. Однако, по словам источника, знакомого с переговорами, "все на столе", что может свидетельствовать о возможных изменениях в будущем.