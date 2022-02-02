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Британия вдвое увеличит число своих военных в Эстонии

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Великобритания вдвое увеличит военное присутствие в стране. В частности, для сдерживания российской угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Мы давно говорим об укреплении потенциала сдерживания и обороны восточного крыла НАТО. Великобритания заявила, что удвоит здесь свои силы", - заявила Каллас.

Она подчеркнула, что увеличение присутствия британских военных в Эстонии означает повышение оборонного потенциала страны.

"Мы решили быстрее реализовать мероприятия, предусмотренные в программе развития государственной обороны, и направили туда 380 миллионов евро, чтобы быть готовыми. Это не только оборона, но и, например, необходимые для эвакуации населения действия, которые мы должны подготовить", - добавила Каллас.

Она также добавила, что сейчас прямой военной угрозы для Эстонии нет, однако властям необходимо учитывать, что Россия продолжит свою агрессию и расширит свою военную деятельность в Украине.

"То, что происходит в Украине, напрямую влияет и на Эстонию. Украина находится в центре Европы, это касается европейской безопасности, европейской экономики и того, что из Украины могут приехать военные беженцы. Это касается и менее масштабных атак, например, в киберпространстве", - пояснила Каллас.

Напомним, ранее Эстония призвала Германию прислушаться к украинцам и заявила о необходимости предоставить Украине оружие на фоне угрозы российского вторжения.

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