RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Британія вдвічі збільшить кількість своїх військових в Естонії

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Великобританія вдвічі збільшить військову присутність в країні. Зокрема, для стримування російської загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Ми давно говоримо про зміцнення потенціалу стримування і оборони східного крила НАТО. Великобританія заявила, що подвоїть тут свої сили", - заявила Каллас.

Вона підкреслила, що збільшення присутності британських військових в Естонії означає підвищення оборонного потенціалу країни.

"Ми вирішили швидше реалізувати заходи, передбачені в програмі розвитку державної оборони, і направили туди 380 мільйонів євро, щоб бути готовими. Це не тільки оборона, але і, наприклад, необхідні для евакуації населення дії, які ми повинні підготувати", - додала Каллас.

Вона також додала, що зараз прямої військової загрози для Естонії немає, проте владі необхідно враховувати, що Росія продовжить свою агресію і розширить свою військову діяльність в Україні.

"Те, що відбувається в Україні, безпосередньо впливає і на Естонію. Україна знаходиться в центрі Європи, це стосується європейської безпеки, європейської економіки і того, що з України можуть приїхати військові біженці. Це стосується і менш масштабних атак, наприклад, в кіберпросторі", - пояснила Каллас.

Нагадаємо, раніше Естонія закликала Німеччину прислухатися до українців і заявила про необхідність надати Україні зброю на тлі загрози російського вторгнення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяЕстоніяВторгнення Росії до України