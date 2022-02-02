Британія вдвічі збільшить кількість своїх військових в Естонії

"Ми давно говоримо про зміцнення потенціалу стримування і оборони східного крила НАТО. Великобританія заявила, що подвоїть тут свої сили", - заявила Каллас.

Вона підкреслила, що збільшення присутності британських військових в Естонії означає підвищення оборонного потенціалу країни.

"Ми вирішили швидше реалізувати заходи, передбачені в програмі розвитку державної оборони, і направили туди 380 мільйонів євро, щоб бути готовими. Це не тільки оборона, але і, наприклад, необхідні для евакуації населення дії, які ми повинні підготувати", - додала Каллас.

Вона також додала, що зараз прямої військової загрози для Естонії немає, проте владі необхідно враховувати, що Росія продовжить свою агресію і розширить свою військову діяльність в Україні.

"Те, що відбувається в Україні, безпосередньо впливає і на Естонію. Україна знаходиться в центрі Європи, це стосується європейської безпеки, європейської економіки і того, що з України можуть приїхати військові біженці. Це стосується і менш масштабних атак, наприклад, в кіберпросторі", - пояснила Каллас.