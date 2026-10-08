Британія вдарила по Росії масштабними санкціями: хто у списках

Нові санкції з боку офіційного Лондона націлені на низку фізичних і юридичних осіб, які:

виробляють або транспортують російську нафту, яка фінансує економіку РФ;

сприяють виробництву або світовій торгівлі товарами, що використовуються для підтримки можливостей Москви у сфері балістичних ракет та підживлення їхньої військово-промислової бази;

наповнюють російський військовий бюджет шляхом обходу санкційних фінансових послуг.

38 нових визначень у санкційних списках включають російські нафтові компанії, танкери "тіньового флоту", а також тих, хто постачає товари, критично важливі для армії РФ.

Так, Лондон ввів обмеження проти двох російських нафтових компаній "Зарубежнефть" та "INK Capital". Головна мета - не лише заблокувати "потік" російських нафтових грошей, а й також перерізати шляхи, що використовуються для обходу санкцій.

Окрім того, під обмеження потрапили ще 12 нафтових танкерів, що експлуатуються як частина російського "тіньового флоту".

"Сьогодні ми також запроваджуємо санкції проти трьох криптовалютних бірж та двох платіжних платформ, включаючи три пов'язані з Киргизстаном, та однієї пов'язаної з ними фізичної особи. Ми підозрюємо, що ці організації використовуються Росією для обходу фінансових санкцій, дві з яких обробляли та сприяли транзакціям з мережею A7", - йдеться в заяві британського уряду.

Також вказано, що новий санкційний пакет охопив 17 організацій та осіб, причетних до постачання товарів, які Велика Британія, США та ЄС вважають життєво важливими для подальших військових зусиль Росії, також відомих як товари загального високого пріоритету (СВП).

Зокрема йдеться про російських імпортерів верстатів, електроніки та матеріалів, критично важливих для виробництва російських балістичних ракет та безпілотників.

"Рух цих товарів є глобальним, при цьому фізичні та юридичні особи маскують незаконну торгівлю з Росією через треті країни", - пояснила британська влада.