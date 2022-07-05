Британия ужесточит законодательство для борьбы с пропагандой РФ в интернете

Правительство Великобритании инициирует голосование за новый закон, который обяжет социальные сети активнее бороться с дезинформацией, публикуемой иностранными государствами, в частности Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Правительство заявило, что закон будет бороться с поддельными учетными записями в Facebook и Twitter. По словам министра цифровых технологий Великобритании Надин Доррис, вторжение в Украину показало, как Россия использует социальные сети для распространения лжи о своих действиях.
"Мы не можем позволить иностранным государствам или их марионеткам беспрепятственно использовать интернет для ведения враждебной онлайн-войны", — подчеркнула она.
Напомним, ранее в Лондоне заявили, что мирные переговоры с Россией стоит вести только после ее поражения в войне против Украины.
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