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Британия ужесточит законодательство для борьбы с пропагандой РФ в интернете

Автор: Константин Широкун

Правительство Великобритании инициирует голосование за новый закон, который обяжет социальные сети активнее бороться с дезинформацией, публикуемой иностранными государствами, в частности Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство заявило, что закон будет бороться с поддельными учетными записями в Facebook и Twitter. По словам министра цифровых технологий Великобритании Надин Доррис, вторжение в Украину показало, как Россия использует социальные сети для распространения лжи о своих действиях.

"Мы не можем позволить иностранным государствам или их марионеткам беспрепятственно использовать интернет для ведения враждебной онлайн-войны", — подчеркнула она.

Напомним, ранее в Лондоне заявили, что мирные переговоры с Россией стоит вести только после ее поражения в войне против Украины.

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