Британія посилить законодавство для боротьби з пропагандою РФ в Інтернеті

Уряд Великобританії ініціює голосування за новий закон, який зобов'яже соціальні мережі активніше боротися з дезінформацією, що публікується іноземними державами, зокрема Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Уряд заявив, що закон буде боротися з підробленими обліковими записами в Facebook і Twitter. За словами міністра цифрових технологій Великобританії Надін Дорріс, вторгнення в Україну показало, як Росія використовує соціальні мережі для поширення брехні про свої дії.

"Ми не можемо дозволити іноземним державам або їх маріонеткам безперешкодно використовувати Інтернет для ведення ворожої онлайн-війни", — підкреслила вона.