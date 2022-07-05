ru ua
Вт, 05 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия ужесточит законодательство для борьбы с пропагандой РФ в интернете

Новина українською →
Лондон, Вторник 05 июля 2022 03:18
Британия ужесточит законодательство для борьбы с пропагандой РФ в интернете
Автор: Константин Широкун

Правительство Великобритании инициирует голосование за новый закон, который обяжет социальные сети активнее бороться с дезинформацией, публикуемой иностранными государствами, в частности Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство заявило, что закон будет бороться с поддельными учетными записями в Facebook и Twitter. По словам министра цифровых технологий Великобритании Надин Доррис, вторжение в Украину показало, как Россия использует социальные сети для распространения лжи о своих действиях.

"Мы не можем позволить иностранным государствам или их марионеткам беспрепятственно использовать интернет для ведения враждебной онлайн-войны", — подчеркнула она.

Напомним, ранее в Лондоне заявили, что мирные переговоры с Россией стоит вести только после ее поражения в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Российская Федерация
NEWS
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы