Британия ужесточит законодательство для борьбы с пропагандой РФ в интернете

Правительство Великобритании инициирует голосование за новый закон, который обяжет социальные сети активнее бороться с дезинформацией, публикуемой иностранными государствами, в частности Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Правительство заявило, что закон будет бороться с поддельными учетными записями в Facebook и Twitter. По словам министра цифровых технологий Великобритании Надин Доррис, вторжение в Украину показало, как Россия использует социальные сети для распространения лжи о своих действиях.

"Мы не можем позволить иностранным государствам или их марионеткам беспрепятственно использовать интернет для ведения враждебной онлайн-войны", — подчеркнула она.