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Британія посилить законодавство для боротьби з пропагандою РФ в Інтернеті

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Лондон, Вівторок 05 липня 2022 03:18
Британія посилить законодавство для боротьби з пропагандою РФ в Інтернеті
Автор: Константин Широкун

Уряд Великобританії ініціює голосування за новий закон, який зобов'яже соціальні мережі активніше боротися з дезінформацією, що публікується іноземними державами, зокрема Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Уряд заявив, що закон буде боротися з підробленими обліковими записами в Facebook і Twitter. За словами міністра цифрових технологій Великобританії Надін Дорріс, вторгнення в Україну показало, як Росія використовує соціальні мережі для поширення брехні про свої дії.

"Ми не можемо дозволити іноземним державам або їх маріонеткам безперешкодно використовувати Інтернет для ведення ворожої онлайн-війни", — підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше в Лондоні заявили, що мирні переговори з Росією варто вести тільки після її поразки у війні проти України.

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