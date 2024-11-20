Британія утилізує військові кораблі, вертольоти та безпілотники: названо причину

За його словами, цей крок дозволить заощадити до 500 мільйонів фунтів стерлінгів у найближчі п’ять років, хоча держава продовжує прагнути до досягнення витрат на оборону в розмірі 2,5% ВВП.

Йдеться про два десантні кораблі HMS Albion та HMS Bulwark. Їх виведуть з експлуатації на 10 років раніше запланованого.

Також буде утилізовано два судна матеріально-технічного забезпечення RFA Wave Knight та RFA Wave Ruler та фрегат HMS Northumberland. Останній наразі перебуває в ремонті.



Щодо авіації та безпілотників, то йдеться про застарілі вертольоти Puma та CH-47 Chinook. А також - про 47 розвідувальних безпілотників Watchkeeper.

Як підкреслив Хілі, виведення з експлуатації застарілої техніки дозволить зосередитися на інвестиціях у нові технології, адаптуючи збройні сили до викликів майбутнього.

Разом з тим, опозиція засудила це рішення, заявивши, що воно може послабити національну безпеку. Консервативна партія висловила занепокоєння, що зменшення кількості військових активів несе ризики в умовах глобальної нестабільності.

Прем'єр-міністр Кір Стармер, який очолює уряд з липня 2024 року, раніше обіцяв посилити обороноздатність країни та її роль у НАТО. Попри скорочення частини активів, Велика Британія продовжує підтримувати Україну. Бюджет у 3 мільярди фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні, передбачений попереднім урядом, залишається в силі.