Британия утилизирует военные корабли, вертолеты и беспилотники: названа причина

По его словам, этот шаг позволит сэкономить до 500 миллионов фунтов стерлингов в ближайшие пять лет, хотя государство продолжает стремиться к достижению оборонных расходов в размере 2,5% ВВП.

Речь идет о двух десантных кораблях HMS Albion и HMS Bulwark. Их выведут из эксплуатации на 10 лет раньше запланированного.

Также будут утилизированы два судна материально-технического обеспечения RFA Wave Knight и RFA Wave Ruler и фрегат HMS Northumberland. Последний находится в ремонте.



Что касается авиации и беспилотников, то речь идет об устаревших вертолете Puma и CH-47 Chinook. А также – о 47 разведывательных беспилотниках Watchkeeper.

Как подчеркнул Хили, вывод из эксплуатации устаревшей техники позволит сосредоточиться на инвестициях в новые технологии, адаптируя вооруженные силы к вызовам будущего.

Вместе с тем оппозиция осудила это решение, заявив, что оно может ослабить национальную безопасность. Консервативная партия выразила обеспокоенность тем, что уменьшение количества военных активов несет риски в условиях глобальной нестабильности.

Премьер-министр Кир Стармер, возглавляющий правительство с июля 2024 года, ранее обещал усилить обороноспособность страны и ее роль в НАТО. Несмотря на сокращение части активов, Великобритания продолжает поддерживать Украину. Бюджет в 3 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь Украине, предусмотренный предыдущим правительством, остается в силе.