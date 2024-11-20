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Британія утилізує військові кораблі, вертольоти та безпілотники: названо причину

Середа 20 листопада 2024 20:33
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Британія утилізує військові кораблі, вертольоти та безпілотники: названо причину Фото: HMS Bulwark (wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

Велика Британія вирішила утилізувати ряд своєї техніки. Рішення викликано необхідністю скоротити витрати на оборону та модернізувати збройні сили.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Хілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За його словами, цей крок дозволить заощадити до 500 мільйонів фунтів стерлінгів у найближчі п’ять років, хоча держава продовжує прагнути до досягнення витрат на оборону в розмірі 2,5% ВВП.

Йдеться про два десантні кораблі HMS Albion та HMS Bulwark. Їх виведуть з експлуатації на 10 років раніше запланованого.

Також буде утилізовано два судна матеріально-технічного забезпечення RFA Wave Knight та RFA Wave Ruler та фрегат HMS Northumberland. Останній наразі перебуває в ремонті.

Щодо авіації та безпілотників, то йдеться про застарілі вертольоти Puma та CH-47 Chinook. А також - про 47 розвідувальних безпілотників Watchkeeper.

Як підкреслив Хілі, виведення з експлуатації застарілої техніки дозволить зосередитися на інвестиціях у нові технології, адаптуючи збройні сили до викликів майбутнього.

Разом з тим, опозиція засудила це рішення, заявивши, що воно може послабити національну безпеку. Консервативна партія висловила занепокоєння, що зменшення кількості військових активів несе ризики в умовах глобальної нестабільності.

Прем'єр-міністр Кір Стармер, який очолює уряд з липня 2024 року, раніше обіцяв посилити обороноздатність країни та її роль у НАТО. Попри скорочення частини активів, Велика Британія продовжує підтримувати Україну. Бюджет у 3 мільярди фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні, передбачений попереднім урядом, залишається в силі.

Нагадаємо, Британія виділила на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів (понад 9,5 млн доларів). Їх витратять на закупівлю дронів.

Про створення фонду коаліції дронів стало відомо ще у липні. Кошти звідти використовують для закупівлі безпілотників та їхнього подальшого відправлення українським захисникам.

На момент створення фонду туди зобов'язалися внести близько 45 млн євро.

У Міноборони Британії наголошували, що мета коаліції безпілотників - передати Україні мільйон FPV-дронів.

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