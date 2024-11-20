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Британия утилизирует военные корабли, вертолеты и беспилотники: названа причина

Среда 20 ноября 2024 20:33
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Британия утилизирует военные корабли, вертолеты и беспилотники: названа причина Фото: HMS Bulwark (wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

Великобритания решила утилизировать ряд своей техники. Решение вызвано необходимостью сократить расходы по обороне и модернизировать вооруженные силы.

Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его словам, этот шаг позволит сэкономить до 500 миллионов фунтов стерлингов в ближайшие пять лет, хотя государство продолжает стремиться к достижению оборонных расходов в размере 2,5% ВВП.

Речь идет о двух десантных кораблях HMS Albion и HMS Bulwark. Их выведут из эксплуатации на 10 лет раньше запланированного.

Также будут утилизированы два судна материально-технического обеспечения RFA Wave Knight и RFA Wave Ruler и фрегат HMS Northumberland. Последний находится в ремонте.

Что касается авиации и беспилотников, то речь идет об устаревших вертолете Puma и CH-47 Chinook. А также – о 47 разведывательных беспилотниках Watchkeeper.

Как подчеркнул Хили, вывод из эксплуатации устаревшей техники позволит сосредоточиться на инвестициях в новые технологии, адаптируя вооруженные силы к вызовам будущего.

Вместе с тем оппозиция осудила это решение, заявив, что оно может ослабить национальную безопасность. Консервативная партия выразила обеспокоенность тем, что уменьшение количества военных активов несет риски в условиях глобальной нестабильности.

Премьер-министр Кир Стармер, возглавляющий правительство с июля 2024 года, ранее обещал усилить обороноспособность страны и ее роль в НАТО. Несмотря на сокращение части активов, Великобритания продолжает поддерживать Украину. Бюджет в 3 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь Украине, предусмотренный предыдущим правительством, остается в силе.

Напомним, Британия выделила на военную помощь Украине 7,5 млн фунтов стерлингов (свыше 9,5 млн долларов). Их потратят на закупку дронов.

О создании фонда коалиции дронов стало известно еще в июле. Средства оттуда используются для закупки беспилотников и их последующей отправки украинским защитникам.

К моменту создания фонда туда обязались внести около 45 млн евро.

В Минобороны Британии отмечали, что цель коалиции беспилотников - передать Украине миллион FPV-дронов.

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