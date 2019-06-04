Британия усилит НАТО новейшим авианосцем

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон направит будущий флагман Военно-морских сил страны авианосец класса Queen Elizabeth в формирующуюся в рамках Инициативы по обеспечению готовности НАТО группировку альянса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Отметим, что заявление Мэй прозвучало во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Рада сообщить, что НАТО сможет скоро рассчитывать на помощь авианосца класса Queen Elizabeth и истребителей F-35, чтобы противостоять угрозам по всему миру", - заявила Мэй.

Министр обороны Великобритании Пенни Мордонт в свою очередь заявила, что Соединенной Королевство готово реагировать на вызовы, которые могут возникнуть перед союзниками.

В настоящее время авианосец проходит испытания, он был спущен на воду в 2014 году. Планируется, что флот получит его в 2021 году.

Напомним, 4 июня президент США Дональд Трамп прибыл с трехдневным государственным визитом в Великобританию. Президент США провел встречу с королевой Елизаветой II, премьер-министром Терезой Мэй.

Добавим, что Трамп в ходе первого дня визита поддержал намерения Бориса Джонсона стать следующим британским премьер-министром и призвал всех кандидатов взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону страны.



