Британія посилить НАТО новітнім авіаносцем

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що Лондон направить майбутній флагман Військово-морських сил країни авіаносець класу Queen Elizabeth в угруповання альянсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Відзначимо, що заява Мей прозвучала під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом.

"Рада повідомити, що НАТО зможе скоро розраховувати на допомогу авіаносця класу Queen Elizabeth і винищувачів F-35, щоб протистояти загрозам по всьому світу", - заявила Мей.

Міністр оборони Великобританії Пенні Мордонт в свою чергу заявила, що Сполучене Королівство готове реагувати на виклики, які можуть виникнути перед союзниками.

В даний час авіаносець проходить випробування, він був спущений на воду в 2014 році. Планується, що флот отримає його у 2021 році.

Нагадаємо, 4 червня президент США Дональд Трамп прибув з триденним державним візитом у Великобританії. Президент США провів зустріч з королевою Єлизаветою ІІ, прем'єр-міністром Терезою Мей.

Додамо, що Трамп в ході першого дня візиту підтримав наміри Бориса Джонсона стати наступним британським прем'єр-міністром і закликав всіх кандидатів взяти на себе зобов'язання збільшити витрати на оборону країни.