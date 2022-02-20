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Британия усилит борьбу со шпионажем и дезинформацией на фоне агрессии России

Автор: Артур Родивилов

Британские власти в ближайшее время представят законопроект, направленный на расширение полномочий органов правопорядка при борьбе со шпионажем. Правительство готовится выступить с данной инициативой из-за российской эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Sunday Telegraph,

В свою очередь глава британского Национального центра кибербезопасности (NCSC) Линди Кэмерон заявила о растущих угрозах в области кибербезопасности на фоне усиления политической напряженности в Европе.

В связи с этим несколько дней назад руководитель Центра правительственной связи (службы радиоэлектронной разведки королевства, в состав которой входит NCSC) Джереми Флеминг провел встречу с представителями крупнейших бизнес-структур Великобритании, предупредив их о необходимости усилить кибербезопасность ведущих британских компаний в связи с увеличившимся риском хакерских атак.

Кроме того, как сообщает The Mail on Sunday, глава МИД Великобритании Лиз Трасс объявила о создании центра правительственной информации по ситуации вокруг Украины, деятельность которого будет заточена на борьбу с российской дезинформацией.

С начала месяца было выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информации, отметила глава ведомства.

Напомним, ранее Трасс заявила, что возможные санкции против России за вторжение в Украину будут включать запрет на въезд российских олигархов. А также ограничения на рынках капиталов.

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Вторжение России в Украину