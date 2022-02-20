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Британія посилить боротьбу зі шпигунством і дезінформацією на тлі агресії Росії

Автор: Артур Родивилов

Британська влада найближчим часом представить законопроєкт, спрямований на розширення повноважень органів правопорядку при боротьбі зі шпигунством. Уряд готується виступити з даною ініціативою через російську ескалацію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Sunday Telegraph,

Своєю чергою глава британського Національного центру кібербезпеки (NCSC) Лінді Кемерон заявила про зростаючі загрози в області кібербезпеки на тлі посилення політичної напруженості в Європі.

У зв'язку з цим кілька днів тому керівник Центру урядового зв'язку (служби радіоелектронної розвідки королівства, до складу якої входить NCSC) Джеремі Флемінг провів зустріч з представниками найбільших бізнес-структур Великобританії, попередивши їх про необхідність посилити кібербезпеку провідних британських компаній у зв'язку зі збільшенням ризику хакерських атак.

Крім того, як повідомляє The Mail on Sunday, глава МЗС Великобританії Ліз Трасс оголосила про створення центру урядової інформації щодо ситуації навколо України, діяльність якого буде заточена на боротьбу з російською дезінформацією.

З початку місяця було виявлено 40 випадків поширення Росією неправдивої інформації, зазначила глава відомства.

Нагадаємо, раніше Трасс заявила, що можливі санкції проти Росії за вторгнення в Україну включатимуть заборону на в'їзд російських олігархів. А також обмеження на ринках капіталів.

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