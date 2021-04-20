Британія та Україна домовилися про розширення військової навчально-тренувальної операції

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак в ході візиту до Великобританії обговорював розвиток військового співробітництва між країнами. Зокрема, було досягнуто домовленостей про розширення навчально-тренувальної операції “ORBITAL”.

Сторони підписали відповідну технічну угоду. Це створює додаткові можливості підготовки Військово-морських сил (ВМС), Сухопутних військ, Повітряних сил та Сил спеціальних операцій.

Також повідомляється, що в рамках двостороннього військового співробітництва військовослужбовцями Збройних сил Великої Британії було підготовлено більше 20 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

“Британська сторона також очолює ініціативу підготовки Військово-Морських Сил Збройних Сил України та підтримує оборонну реформу в Україні”, – зазначив Начальник штабу оборони Великої Британії.