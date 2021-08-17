Британия требует от России освобождения четырех незаконно осужденных крымских татар
Посол Британии в Украине Мелина Симмонс отреагировала на незаконный приговор четырем крымским татарам в России в рамках "дела Хизб ут-Тахрир". Речь о Руслане Нагаеве, Ленуре Халилове, Руслане Месутове и Эльдаре Кантимирове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла в Twitter.
Британия требует, чтобы Россия освободила всех украинских политзаключенных.
"Политически мотивированные преследования крымских татар, продолжающиеся со стороны России, должны прекратиться. Британия призывает Российскую Федерацию немедленно освободить Руслана Нагаева, Ленура Халилова, Руслана Месутова, Эльдара Кантимирова и всех украинских политзаключенных", - подчеркнула Симмонс.
Напомним, четверо крымских татар получили были приговорены российским судом за якобы участие в террористической организации. Им присудили 61 год колонии строгого режима на четверых. МИД Украины уже выразил протест России.