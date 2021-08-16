Украина выразила протест из-за приговора крымским татарам в РФ

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи приговором суда крымским татарам по сфабрикованным уголовным делам "Хизб ут-Тахрир" . В ведомстве призвали международное сообщество отреагировать на судебное решение и усилить давление на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Южного окружного военного суда РФ от 16 августа 2021 об осуждении четырех граждан Украины Руслана Нагаева, Ленура Халилова, Руслана Месутова и Эльдара Кантимирова по делу так называемой "Алуштинского группы Хизб ут-Тахрир", - говорится в заявлении ведомства.

Приговор крымским татарам в МИД назвали очередным доказательством системных политических репрессий российских властей, направленных против крымскотатарского народа с целью запугивания и подавления любых нелояльных гражданских движений на территории оккупированного Крыма.

"Россия должна отменить решение суда и немедленно освободить Руслана Нагаева, Ленура Халилова, Руслана Месутова, Эльдара Кантимирова и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины", - добавили в министерстве.

В МИД призвали международное сообщество отреагировать на приговор российского суда и осудить применение Россией неправомерной практики судебного преследования инакомыслия и злоупотребления антитеррористическим законодательством.

Также в ведомстве призвали потребовать от России прекратить нарушать нормы международного права на временно оккупированных территориях Украины.

"Продолжить активную деятельность по защите прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности, в рамах инициированного Украиной нового международного формата - Крымская платформа, и усилить давление на РФ, включая санкционное", - резюмировали в МИД.