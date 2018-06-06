Также в МИД Британии выразили обеспокоенность состоянием здоровья Олега Сенцова, Александра Кольченка, Александра Шумкова и Владимира Балуха

Британия требует от России освободить 70 украинских политзаключенных. Об этом говорится в заявлении на сайте британского МИД.

"Их приговорили к длительным тюремным срокам после судебных процессов, которые не кажутся такими, что соответствуют международным стандартам. Лишение их свободы, как и других 70 украинцев, включая с крымскими татарами, свидетельствует о системном преследовании Россией тех, кто публично выступает против незаконной аннексии Крыма", - говорится в заявлении.

Также в МИД Британии выразили обеспокоенность состоянием здоровья Олега Сенцова, Александра Кольченка, Александра Шумкова и Владимира Балуха, которые удерживаются Россией и которые объявили голодовку в знак протеста против длительного лишения свободы украинских политических заключенных.

"Их тюремные приговоры, как и задержания многих других украинцев, которые были осуждены властями России, выглядят политически мотивированными. Мы призываем Россию освободить их немедленно. Контроль России над Крымом продолжает быть незаконным и нелегитимным, а также является грубым нарушением многочисленных международных обязательств РФ", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Уполномоченный Верховной радой Украины (ВРУ) по правам человека Людмила Денисова призвала посла Германии в Украине Эрнста Райхелемона усилить давление на президента России Владимира Путина для освобождения политзаключенных.