Омбудсмен закликає посла Німеччини посилити тиск на Путіна для звільнення політв'язнів

За її словами, наразі у тюрмах РФ знаходиться близько сотні українських політв'язнів

Уповноважений Верховною радою України (ВРУ) з прав людини Людмила Денісова закликала посла Німеччини в Україні Ернста Райхелемона посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна для звільнення політв'язнів. Про це повідомляється на сайті Уповноваженого ВРУ.

Так, під час зустрічі з посолом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернстом Райхелем омбудсмен розповіла, що зважаючи на фактор російської агресії на Донбасі та анексії Криму, ситуація з дотриманням прав в Україні є складною.

Людмила Денісова подякувала послу за позицію Німеччини, яка доклала багато зусиль щодо обміну українських політв’язнів з Росією. Але, за її словами, наразі у тюрмах РФ їх все ще знаходиться близько сотні. Більше того, режисер Олег Сенцов, Олександр Шумков, активісти Олександр Кольченко та Володимир Балух почали голодування.

"Це дуже небезпечна ситуація. Володимир Балух, наприклад, голодує вже більше 80 діб. Олегу Сенцову з кожним днем стає все гірше зі здоров’ям. Він дуже категоричний і відмовляється будь-якої їжі. Ми не можемо допустити, щоб він помер, бо це порушення його права на життя, гарантованого Конституцією та Європейською конвенцією з прав людини. Єдиний вихід - це об’єднати зусилля і тиснути на Володимира Путіна, щоб ув’язнені українці повернулись додому", - сказала Людмила Денісова.

За словами Омбудсмена, як тільки Олег Сенцов та Володимир Балух почали голодування, вона неодноразово зверталась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та до Радника президента РФ, голови Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при Президенті РФ Михайла Федотова з проханням організувати її візит до ув’язнених українців. Крім того, Людмила Денісова просила віце-президента Міжнародного комітету Червоного Хреста(МКЧХ) Жиля Карбоньє сприяти візиту представника МКЧХ до виправної установи в Челябінській області РФ, де знаходиться Олександр Кольченко, та до виправної колонії в місті Лабитнангі РФ, де зараз Олег Сенцов, щоб перевірити умов утримання та можливість надання медичної допомоги засудженим українцям.

Михайло Федотов запевняв, що буде можливість здійснити спільний візит. Втім, за словами Людмили Денісової, поки що цього не відбулось.

Зі своєї сторони, Ернст Райхель наголосив, що українські політв’язні є важливою проблемою для всієї Європи, їх звільнення обговорюється на найвищому рівні. Також Посол виразив підтримку позиції Омбудсмена та пообіцяв, що Німеччина буде надалі допомагати Україні в політичному та економічному напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко сподівається на підтримку Іспанії в питанні звільнення українських політв'язнів.