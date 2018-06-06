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Британія вимагає від Росії звільнити 70 українських політв'язнів

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 19:45
Фото: прапор Британії (unsplash.com/Chris Lawton)
Фото: прапор Британії (unsplash.com/Chris Lawton)

Також у МЗС Британії висловили стурбованість станом здоров’я Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олександра Шумкова та Володимира Балуха

Британія вимагає від Росії звільнити 70 українських політв'язнів. Про це йдеться у заяві на сайті британського МЗС.

"Їх було засуджено до тривалих тюремних ув’язнень після судових процесів, які не видаються такими, що відповідають міжнародним стандартам. Позбавлення їх волі, як і інших 70 українців, включно з кримськими татарами, свідчить про системне переслідування Росією тих, хто публічно виступає проти незаконної анексії Криму", - йдеться у заяві.

Також у МЗС Британії висловили стурбованість станом здоров’я Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олександра Шумкова та Володимира Балуха, які утримуються Росією та які оголосили голодування на знак протесту проти тривалого позбавлення волі українських політичних в’язнів.

"Їхні тюремні вироки, як і затримання багатьох інших українців, які були ув’язнені владою Росії, виглядають політично вмотивованими. Ми закликаємо Росію звільнити їх негайно. Контроль Росії над Кримом продовжує бути незаконним і нелегітимним, а також є грубим порушенням численних міжнародних зобов’язань РФ", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Уповноважений Верховною радою України (ВРУ) з прав людини Людмила Денісова закликала посла Німеччини в Україні Ернста Райхелемона посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна для звільнення політв'язнів.

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Теги публікації: Великобритания, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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